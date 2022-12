Minkavlere føler sig snydt:- Det er politik af allerværste skuffe

Frederik Blaudzun tager telefonen, mens han er i fuld gang med at passe grise i sin stald.

I dag har han lagt tiden som minkavler bag sig, men det betyder langtfra, at han er stoppet med at have klare holdninger til, at de aktuelle regeringsforhandler nu får både Venstre og Moderaterne til at droppe kravet om en advokatundersøgelse.