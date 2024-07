Mor og datter hædret for at stoppe ulykke

Men Randi Sloth Kaspersen og hendes datter, Natasja, blev torsdag aften hædret på Friluftsscenen i Varde for deres snarrådige indsats i forbindelse med, at en kæmpestor gren faldt ned over tilskuerpladserne ved Friluftsscenen i Varde midt under Varde Sommerspils opførelse af ”Baronessen fra benzintanken” søndag den 30. juni.

De købte egentlig ikke en billet til Varde Sommerspil, for at de selv kunne stå på scenen.

Mor og datter var de første til at råbe skuespillere og publikum op om faren, så det lykkedes at evakuere publikum, inden den tonstunge gren faldt ned og beskadigede et lystårn og flere bænkerækker.

Torsdag aften var det 2. viceborgmester, Steen Holm Iversen, og formand for Teatret 7-kanten, Jan Wessel Rasmussen, som overrakte blomster til et gavekort til familien til næste års sommerspil 'Den Skaldede Frisør The Musical inklusiv spisning.

- Vi er jer dybt taknemmelige for, at I tog ansvar i situationen, så publikum blev gjort opmærksom på, at der var noget galt, sagde Jan Wessel Rasmussen i forbindelse med hædringen af de to årvågne publikummer.

- Det kræver stort mod at stole så meget på sin egen intuition og handle. De reagerede, råbte op, og stoppede en farlig situation, der kunne have udviklet sig grimt – ja, faktisk tør man slet ikke tænke på de konsekvenser, det kunne have haft, sagde fungerende borgmester Steen Holm Iversen.

Efter hædringen på scenen satte Randi og Natasja sig til rette sammen med resten af familien og fik denne gang set hele 'Baronessen fra benzintanken' uden anden dramatik end den, der helt planlagt var en del af forestillingen.