Museum vinder international pris

- Jeg er meget, meget taknemlig for, at der er nogen, der har øje på, at vi har gjort noget godt med Flugt. Dem, vi var i konkurrence med, er nogle store internationale museer, så man bliver stolt, når det, man har lavet, kan måle sig med dem, fortæller Claus Kjeld Jensen, som er direktør for Vardemuseerne.

Flugt i Varde løb med prisen Årets Internationale Udstilling, og selvom prisen er i hus, er ambitionerne om fremtiden stadig høje:

- Vi er nomineret til flere internationale priser, så vi arbejder på at gøre Flugt mere kendt i den brede omverden.