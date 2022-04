Museumsdirektører jubler: Endelig er påsken tilbage

Og derfor er hun og museumsdirektør på Tirpitz ekstra glade.

- Det er den næstbedste sæson for os. Det er her, vi får en forsmag på, hvordan sommeren kommer til at blive, forklarer Claus Kjeld Jensen, direktør ved museet Tirpitz.

Og forsmagen på sommeren 2022 har været god. Mandag - på påskens sidste helligdag - har der været omkring 7.000 besøgende i Tirpitz.