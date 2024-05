Museumsreform giver millionregn over populært museum

Museet er blandt andet ved at forberede en udstilling på museet Tirpitz i Blåvand, der åbner den 4. maj til næste år, og som markerer 80 året for Anden Verdenskrig afslutning.

- Udstillingen skal vise, hvordan man fjerner spor efter krigen. I den forbindelse tænker vi blandt andet at åbne en bunker 300 til 400 meter fra Tirpitz, som ikke har været åben før, og lave en lydvandring, og nu kan vi give den ekstra gas, siger Claus Kjeld Jensen.

I det hele taget har Vardemuseerne masser af udstillingsplaner for fremtiden.

- Vi skal til at lave en femårsplan for alle museerne under Vardemuseerne, hvor vi nu kan tillade os at have mere ambitiøse planer.