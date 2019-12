Nabo til parkeringsplads: Vi føler os taget som gidsler

Gert og Doris Christiansen er to ud af de ni naboer, der har valgt at klage over den midlertidige parkeringsplads. Foto: Sofie Skov, TV SYD

Det er utilfredse borgere, man møder, når man kører 300 meter fra museet Tirpitz i Blåvand.

Her er flere borgere nemlig blevet så generet af, at en mark lige på den anden side af deres sommerhuse er blevet brugt til midlertidig parkering for museets gæster.

- Når det går allermest hedt til, så er der 120 biler herhenne om dagen, siger Gert Christiansen, der er nabo til parkeringspladsen.

Museets fik for to år siden dispensation af Varde Kommune for den midlertidige parkeringsplads med knap 100 parkeringspladser. Nu er de to år gået, og museet har fået forlænget dispensationen. Og dét har fået naboerne til at gå i kamp.

Gert Christiansen og otte andre i området føler sig så generet af de biler, der parkerer på museets midlertidige parkeringsplads, at de nu har valgt at klage til Planklagenævnet.

- Jeg føler, vi er taget som gidsler i den her succes, som Tirpits har fået, siger Gert Christiansen.

Også Karin Eriksen er utilfreds med, at museets har fået 100 ekstra parkeringspladser lige i hendes baghave.

- Der er en enorm menneskestrøm. Folk går på toilettet på grunden, de sidder og spiser deres frokost her og sommetider vender de deres bil i min indkørsel. Det synes jeg ikke om, siger hun.

Behandlingstiden skaber problemer

Da det er en landzonetilladelse Varde Kommune har givet området, hvor parkeringspladsen er placeret, behandles klagen i Planklagenævnet med opsættende virkning.

Det betyder, at den midlertidige parkeringsplads tages ud af funktion, så længe klagen behandles. Og behandlingstiden kan vare op til halvandet år.

Tipitz skal derfor finde en ny løsning i forhold til parkering. Noget museet har prøvet på i flere år, men det er ikke nemt at udvide, da meget af området i nærheden af museet er fredet.

- Vi arbejder efter et klart ønske om at finde en permanent løsning til glæde for alle. Og vi arbejder på en løsning så tæt på museet som muligt for gæsterne, siger Mads Sørensen, der er formand for Vardemuseerne og formand for Udvalget for Kultur- og Fritid i Varde (V).

De få parkeringspladser, museet har på sin egen grund, kan ikke give en parkeringsplads til alle gæsterne. Så uden den midlertidige parkeringsplads spidser det til i de travle perioder.

- Vi er i en situation nu, hvor vi kommer ind i nogle spidsbelastningsperioder, hvor vi får svært ved at anvise en parkeringsplads til vores gæster, siger Mads Sørensen.