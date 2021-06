Næsten halvdelen har fået deres første stik i denne kommune

I dagens opgørelse fra Statens Serum Institut fremgår det, at Varde Kommune er godt med, hvis man kigger på andelen af borgere, der har fået mindst første stik.

I Varde har 23.926 borgere (48,1 procent) fået første stik, mens 12.452 (25 procent) er færdigvaccinerede.

Det vil sige, at snart har halvdelen af de 49.735 borgerne i kommunen fået første stik, og kommunen indtager dermed en plads nummer 26 på landsplan.

For to måneder siden lød tallene således for Varde Kommune: 7.057 (14 procent) havde fået første stik, mens 4.133 (8 procent) var færdigvaccinerede.

Varde Kommune er kun overgået af Fanø Kommune, der indtager en national andenplads. 2.084 (60,5 procent) har påbegyndt vaccination, mens 1.189 (34.5 procent) er færdigvaccinerede.

Kolding Kommune er fortsat i en kedelig top-ti over kommuner, hvor der er vaccineret færrest borgere første gang. 33.626 (36 procent) har påbegyndt vaccination, mens 20.110 (21,6 procent) er færdigvaccinerede.

Kommunen indtager dermed en tredjesidsteplads på landsplan.