Nu er hunden altid velkommen på stranden

På mange danske strande vajer det Blå Flag i vinden. Flaget er et symbol på, at kvaliteten af stranden og vandet er i orden, men flaget bestemmer også, at hverken biler eller hunde er tilladte på stranden.

Netop dét krav fik Friluftsrådet til at komme med det nye Badepunkt-flag i samarbejde med de andre nordiske lande.

Det nye flag indførte Varde Kommune på flere strande som en del af et pilotprojekt for to år siden, og fra årsskiftet bliver Badepunkt-flaget nu permanent.

- Det tiltaler os, fordi vi får lov at have vores bilstrande, og de tyske turister kan have deres kæledyr med på ferie på strandene, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for plan og teknik i Varde Kommune.

Foto: Lasse Hansen, TV SYD

Flaget passer til vestjysk sund fornuft

Det er et enigt udvalg, der kyler det Blå Flag ud, og derved kan ni strande i Varde Kommune nu hejse Badepunkt-flaget og byde både de firbenede og firhjulede velkomne.

Her er Badepunkt-flagene: Nymindegab Strand

Houstrup Strand

Henne Strand

Henne Mølleå

Børsmose Strand

Vejers Strand

Stranden ved Blåvandshuk Fyr

Hvidbjerg Strand

Skallingen ved Høje Knolde Se mere

Om der er det ene eller andet flag mener Preben Friis-Hauge ikke, har nogen grundlæggende betydning. Det væsentligste er, at stranden og badevandskvaliteten lever op til gæsternes forventning.

- Hvis man bruger sin sunde jyske fornuft, er forskellen på de to flag kun det med biler og hunde, og derfor passer det nye flag bedre til de vestjyske forhold og den vestjyske sunde fornuft, siger han.

Ud over Varde Kommune har Fanø Kommune også valgt at smide det Blå Flag.

Turister behøver ikke lade vovsen blive hjemme, når de fra årsskiftet skal på stranden i Varde Kommune. Foto: Claes Adel, TV SYD