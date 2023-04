Ny lægeklinik vækker glæde blandt turister

Selvom turisterne i Blåvand er taget på ferie, betyder det ikke, at sygdommene holder fri. Heldigvis skal turister ikke længere køre langt, når uheldet er ude, og et lægetilsyn bliver nødvendigt.



For den 1. april åbnede Region Syddanmarks første lægeklinik for turister, hvilket betyder, at den ikke har nogle faste patienter tilknyttet.

Og det vækker glæde blandt de nuværende turister i området, at de kan komme til lægen.

- Det er fantastisk. Vi er lige ankommet, og så blev min datter syg. Først var jeg bange for, at vi måtte tage hjem igen, men det er fantastisk, at der er en læge her til os, siger Jenny Emmeluth fra Kassel i Tyskland.