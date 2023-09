Ny teltplads skal hjælpe 24-årig veteran med at finde ro

Projektet er særligt tiltænkt veteraner med PTSD, men der er mange måder at være krigspræget soldat på.

For Sidsel Eskildsen giver naturen hende mulighed for at slappe helt at.

- Nu har jeg været under konstant pres via mine udsendelser. Det at være i en skov alene, har hjulpet mig med at finde ro, fordi at man ikke skal tænke på for meget, siger hun