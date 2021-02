Ny vinterbadeklub har fået 200 medlemmer på tre uger

Hellere Ægypten end Nysø

De to er debuttanter udi vinterbadning.

Faktisk ville mor Tina ikke. Men datter Zenia provokerede hende med den klassiske: "Du tør ikke". Så nu står de her og tager tøjet af for at bade i minus to graders vand.

- Og jeg som elsker at bade i 30 graders varmt vand i Ægypten, griner Tina Mølgaard Dalhoff Knudsen.