Nyt kæmpebyggeri kan koste Hans dyrt - uønskede solceller kan blive redningen

I ideoplægget til byggeriet fremgår det, at planerne består i at bygge et sektorkoblet anlæg med datacenter og væksthuse, på et areal på cirka 174 hektar, ved Krageris nord for Ølgod.

Et sektorkoblet anlæg er et, hvor to erhvervsbyggerier kan drage nytte af hinanden - her væksthusene anvende varmen fra datacentret.

Datacentret ventes at blive 140.000 kvadratmeter stort og på sit højeste 25 meter højt. I forlængelse af det, skal der bygges forskellige administrationsbygninger.

For at fremtidssikre, at området kan udbygges senere, ønskes der mulighed for at kunne bygge datacenterbygninger på i alt 250.000 kvadratmeter.

Derudover skal der bygges tre væksthuse med mulighed for yderligere én, hvor der skal dyrkes grøntsager. De ventes at være omkring 100.000 kvadratmeter per vækstdrivhus.

Ifølge Preben Friis Hauge (V), vil der blive dyrket tomater og agurker heri, og i en mængde der svarer til 25% af Danmarks produktion af disse.

For at dække det store energiforbrug i datacentret, skriver projektmagerne, at de undersøger muligheden for lokal elproduktion, omend det ikke er en nødvendighed. Her er solceller en mulighed der afsøges, ligesom vindmøller også er det.

Ifølge Preben Friis Hauge vil der ansættes op mod 500 mennesker fordelt på de to erhvervsbyggerier.

Kilde: Ideoplæg: Planlægning for område til et sektorkoblet anlæg ved Krageris (Varde Kommune)