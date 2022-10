Fredag klokken 17 blev de første skitser til Vardes nye teater- og musikhus afsløret. Håbet er, at stedet skal være et samlingssted for hele kulturlivet i Varde og omegn.

- Vi positionerer os som en kulturel kommune og stifter et hus for hele kommunen, siger Jan Wessel Rasmussen, der er bestyrelsesformand hos 7-kanten, der er regionens største amatørteater med hjemsted i Janderup.