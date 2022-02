Nyt tilbud til ældre sætter gang i hofterne

Dans, musik og socialt samvær er ingredienserne i Musik- og Billedskolen i Vardes nye tilbud til primært seniorer, der starter op efter vinterferien i Varde og Ølgod.

SANS er navnet på motionsformen, der er udviklet primært til de 60-75-årige seniorer, men alle er velkomne, yngre som ældre, når blot man er frisk på at synge, danse og lave forskellige sjove fælles aktiviteter, der giver ”sved på hjernen”.

Dorthe Bach Jensen skal undervise på de helt nyskabte SANS hold.

- I Varde kan man i forvejen gå til sang og dans, men det her er det første tilbud, der kombinerer det, samtidig med, at vi laver såkaldte brain breaks, der er gode til at udfordre hjernen, fortæller hun.

SANS er en del af ”Hold Hjernen Frisk” projektet, som skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter.

Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus.

Et meningsfyldt arbejde

- Jeg synes, det er super spændende med SANS-projektet, for normalt arbejder jeg med børn, så det er en helt ny målgruppe, og det er et virkelig prisværdigt formål at være med til at skabe glæde og oplevelser for de ældre og holde dem igang, siger Dorthe Bach Jensen.

Udover den aktive del er der også lagt op til, at deltagerne efter holdet kan samles og nyde en kop kaffe og snakke sammen under mere afslappede forhold for også at styrke det sociale deltagerne i mellem.