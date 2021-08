Nytænkende skole uden klasselokaler åbner i Varde

900 elever har i dag første skoledag, når en ny skole, Frelloskolen, i Varde slår dørene op for første gang.

De nye elever bliver fordelt over 0. til 9. klassetrin, og eleverne kommer både fra Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skolen i Varde. Og det, som er helt specielt ved Frelloskolen er, at skolen ingen klasselokaler har.

Ifølge Varde Kommune er visionen bag Frelloskolen at skabe et moderne læringsunivers med fysiske rammer, der lægger op til en skoledag med bevægelse, faglig og personlig udvikling. Skolen vil sætte nye standarder for, hvordan en moderne skole kan se ud og har erstattet de faste klasselokaler med faglaboratorier.