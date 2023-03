Obduktion af Mads peger foreløbigt ikke på en forbrydelse

- Der er ikke umiddelbart noget i de foreløbige resultater af obduktionen, der peger på en kriminel handling, men der skal nu foretages en række retskemiske og tekniske undersøgelser, og før resultatet af undersøgelserne foreligger, kan politiet ikke oplyse yderligere, skriver de i pressemeddelelsen.

Politiet modtog torsdag klokken 12.59 en anmeldelse om, at der var fundet en mand i Varde Å i området nær Dronning Margrethes Vej i Vardes centrum. Fredag formiddag blev den afdøde identificeret som den 26-årige Mads Ehmsen fra Varde, der har været forsvundet siden den 23. januar. Området blev torsdag og fredag afsøgt for eventuelle genstande, der kan have betydning for sagen.