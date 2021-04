Onsdagens smittetal: Sogn lukker ned

Endnu et sogn i det syd- og sønderjyske skal lukke for en række aktiviteter. Der er tale om Ølgod Sogn, der som følge af myndighedernes tre kriterier for automatisk nedlukning skal lukke institutioner og indendørs foreninger fra torsdag.

Sognet har de seneste syv dage registreret 24 nye smittede, en positivprocent på 2,0, og incidenstallet ligger på 464.

Det viser dagens tal fra Statens Serum Institut.