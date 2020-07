Optimisme hos aflyst Open Air: Kun 25 gæster vil have billetpenge retur

Ligesom så mange andre festivaler i år, måtte Open Air i Varde også aflyse det brag af en fest, der ellers skulle være løbet af stablet i den her weekend.

Selvom aflysningen er til stor ærgrelse for formand Torben Lehmann, mener han alligevel, at der er god grund til at se positivt på situationen.

- Vi er nok en af de der heldige festivaler, for vi har ikke forudbetalt en masse kunstnere, en ølmand eller en hel masse toiletvogne. Vi har lavet en aftale om, at de er klar igen næste år alle sammen, så vores økonomi ser egentligt ok ud, siger han.

Kun få vælger at få penge retur

Torben Lehmann har en klar forventning om, at langt de fleste kunstnere fra årets aflyste program vil spille til Open Air næste år. Det er i hvert fald den plan, som han og resten af holdet arbejder kraftigt på.

Det samme gælder for årets festivalgæster. De har alle fået tilbudt at få pengene for deres billetter retur, men til stor glæde for Torben Lehmann har kun 20-25 gæster valgt at benytte sig af tilbuddet.

- Vi har solgt en masse billetter, og heldigvis har langt de fleste valgt at lade deres billetter sidde over til 2021. Det er en lettelse for os, siger han og understreger, at pengene for årets billetter ikke er blevet brugt, og at festivalen derfor uden problem ville kunne have betalt gæsterne deres penge tilbage.