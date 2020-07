Overfyldte containere skæmmer Blåvand i højsæsonen

- Det er næsten hver lørdag, det ser sådan ud, siger Mariane Nygaard Holm om de store mængder af affald, der lørdag formiddag lå i bunker foran genbrugsstationerne på Hvidbjerg Strandvej og Fyrvej i Blåvand.

Skraldespandene er ikke store nok ude ved sommerhusene, og det er et kæmpe problem. Mariane Nygaard Holm, bor i Blåvand

Hun er fastboer i Vesterhavsbyen og fortæller, at de overfyldte containere er et tilbagevendende problem hvert eneste år i højsæsonen, hvor der er mange gæster i sommerhusene.

For små skraldespande

- Skraldespandene er ikke store nok ude ved sommerhusene, og det er et kæmpe problem. For så er de allerede fyldt op, når folk forlader husene. Og så står de næste lejere med affaldet, siger Mariane Nygaard Holm.

Hun forklarer, at sommerhusudlejerne selv kan bestemme, hvor ofte skaldespanden ved udlejningshuset skal tømmes. Men den frihed burde de ikke have.

Det, man kan gøre, er, at sommerhusene skal have større skraldespande. Dem, der udlejer, skal have tømt affald hver uge. Og så kunne det være, at Varde kommune skulle stille nogle ekstra stålcontainere herud i højssæsonen, lyder det fra Mariane Nygaard Holm.

Mere holdbar løsning

Hun roser dog også Din Forsyning, som håndterer affaldet. For de er heldigvis hurtige til at få det fjernet.

- Når jeg ringer ind til Din Forsyning i weekenden, så er de altså flinke. Har de ikke har været herude, så kommer de hurtigt. Det er mere Varde Kommune, der skal finde en holdbar løsning på problemet, siger hun.