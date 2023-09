Oversvømmet kunstudstilling genopstår

Egentligt skulle kunstudstillingen have prydet sandstranden måneden ud, men tirsdag ødelagde et voldsomt uvejr alle værker på nær ét.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget, siger man. Det princip følger performancekunstner Molly Haslund, der i kølvandet på uvejret har fundet plads til at opføre kunstværket "Uendelig".

Værket bliver en hyldest til sandet på stranden og et billede på, hvordan vi som mennesker konstant påvirker geologien gennem vores handlinger.

"Uendelig" kan opleves søndag den 24. september klokken 14.00 og søndag den 1. oktober klokken 14.00