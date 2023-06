Pige krænket i børnehave - politiet søger vidner

Syd- og Sønderjyllands Politi fik over middag i dag en anmeldelse om, at en mand var kravlet over hegnet til Outrup Børnehave på Kløvbakken 70 i Outrup. Anmeldelsen lød på, at manden havde blottet sig og krænket et af institutionens børn, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er massivt til stede i og omkring børnehaven med både uniformerede patruljer og hundepatruljer, der afsøger området for at finde spor. Gerningsmanden løb fra stedet gennem et skovstykke og ud over en mark.



Sporsikring og afhøringer

Politiets efterforskerne arbejder lige nu på stedet med sporsikring og afhøringer, ligesom man undersøger muligheder for at finde materiale fra videoovervågning i området.