Pistol dukkede op under kommunal genbrugsaktion

Dagen skulle egentlig handle om affaldssortering i Varde Kommune, hvor mange smider de forkerte ting til småt brændbart.

Derfor havde kommunen indbudt til en lille happening, hvor en container blev tømt ud og rodet igennem for at demonstrere, at op mod 40 procent skulle være sorteret anderledes.

Der var dog en sort pose med tvivlsomt indhold, der også var sorteret forkert.

I posen lå en pistol og brugte patronhylstre. Hvis ikke containeren var blevet tømt, var den aldrig fundet.