Pistol fundet i container til småt brandbart

Her fandt de flere ting, som var havnet i den forkerte affaldsbeholder. Det gjaldt blandt andet bunkervis af tøj, lightere og en pistol, der lå i en pose med løs ammunition i.

Fundene var et bevis på, at borgerne i kommunen er for dårlige til at sortere deres affald. Ifølge forsyningsselskabet, Din Forsyning, blev der sidste år produceret 2500 tons småt brandbart affald i Varde Kommune, hvoraf 40 procent skulle have været proppet i en anden container.

Fra på mandag vil man som borger i kommunen opleve ændringer på genbrugspladserne, da containere til småt brandbart fjernes.