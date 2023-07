Planklagenævnet omstøder kommune i principiel afgørelse

Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Efter Varde Kommune vedtog en ny kommuneplan i 2021, blev der klaget over et konkret areal ved Varde syd, hvor kommunen besluttede at ændre et såkaldt landzone-areal til erhvervsjord.

Det er denne klage klageren netop har fået medhold i.

- Den kan og vil sandsynligvis få indflydelse på, hvordan vi kan udvikle os som kommune. Vi kender endnu ikke det fulde omfang, men vi er i samarbejde med Planstyrelsen i gang med at fastlægge afgørelsens konkrete konsekvenser, siger Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune.