Plastik skal opvarme 700 huse

I Varde Kommune glæder man sig over samarbejdet mellem SKY-LIGHT og DIN Forsyning.

- Vi har i Varde Kommune netop vedtaget en ambitiøs klimaplan og et mål om at opnå klimaneutralitet i 2050. Mange af virksomhederne i vores kommune er allerede langt fremme med den grønne omstilling. Det er SKY-LIGHT et strålende eksempel på, men det er også et eksempel på en virksomhed, der formår at rette blikket op og tænke sig selv ind i en større sammenhæng. Det er beundringsværdigt, siger Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune.

DIN Forsyning oplyser, at man med varmen fra anlægget kan spare atmosfæren for 800 tons fossilt CO2 per år - svarende til en reduktion på cirka 1,1 ton CO2 per husstand i cirka 700 husstande.

Selskabet oplyser, at overskudsvarmen kan blive sendt ud i fjernvarmenettet fra sommeren 2023.

DIN Forsyning leverer varme til, hvad der cirka svarer til 45.000 husstande i Varde og Esbjerg.