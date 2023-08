Politi fandt stort areal med cannabisplanter

Fundet blev gjort, da en beredskabspatrulje fredag eftermiddag opsøgte ejeren af ejendommen i Hodde i anden anledning. Patruljen kunne konstatere, at der på ejendommen var et større areal med ulovlig dyrkning af cannabisplanter. Ved ransagningen på ejendommen blev der i alt fundet cannabisplanter svarende til omkring 25 kilo hash. Planterne skal nu undersøges nærmere for indhold af THC (tetrahydrocannabinol), der er det aktive stof i hampplanten.



Ejendommens ejer blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffeloven. Efter endt afhøring blev han løsladt, men er stadig sigtet i sagen, ligesom politiets efterforskning fortsætter.