Politi roser borger - Fire personer anholdt efter ni minutter

Blot ni minutter efter en borger havde slået alarm, blev fire personer anholdt.

Ved Herretøjsbutikken Bechsgaard i Varde forsøgte fire personer natten til torsdag at begå indbrud, men da en borger synes, der foregik noget mistænkeligt, ringede hun til politiet. Politiet roser hende nu for at slå alarm hurtigt.

De fire personer nåede at flygte fra stedet, men på grund af vidnets beskrivelse og ved hjælp af en hundepatrulje lykkedes det politiet at anholde de fire personer, da man kort tid efter fandt dem i en bil. Personerne blev anholdt klokken 01.41 – ni minutter efter anmeldelsen blev modtaget.

I køretøjet fandt man værktøj, der sandsynligvis var brugt til forsøg på indbrud.

Læs også Lynhurtige indbrudstyve gik kun efter Boss-tøj - anholdt i efterlyst Volvo tre timer senere

Muligvis omrejsende kriminelle

De fire personer er alle rumænske statsborgere i alderen 20-43 år. Da politiet formoder, der kan være tale om omrejsende kriminelle skal sagen efterforskes af Udlændingekontrolafdeling Vest. Politiet skal nu finde ud af, om de fire personer kan knyttes til andre indbrud eller kriminalitet i Danmark.

De fire personer, tre mænd og en kvinde, blev ved retten i Esbjerg varetægtsfængslet i fire uger. To af dem har kæret varetægtsfængslingen.

Tre af de anholdte nægter sig skyldige, mens én erkender forsøg på indbrud.

Læs også Rumænske tyve idømt fængsel og udvisning efter en række indbrud