Torsdag blev en kvinde omkring klokken 15.00 krænket af en mand, da hun befandt sig på Campus Allé på en gangsti mellem skolen og boldbanen i Varde.

Politiet blev lørdag kontaktet af en borger fra Varde, som mente at have passeret gerningsmanden. En patruljebil kørte ud til stedet og kunne anholde manden, som blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Politiet mener, at manden kan have krænket flere. Syd- og Sønderjyllands politi opfordrer derfor borgere til at ringe ind på 1-1-4.