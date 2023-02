Politi trænger ind i haveskure i dag

Eftersøgningen finder sted torsdag og fredag og begynder ved Storegade 19, hvor Mads Ehmsen sidst er set. Herfra søges der i et meget stort område, som deles op i zoner, der gennemgås ét for ét med hunde, hjemmeværnsfolk og betjente, skriver politiet.



- Vi undrer os over, at vi ikke kan finde Mads og fortsætter eftersøgningen i området. Borgerne skal derfor være forberedte på, at vi kan komme forbi for at undersøge haver, skure og andre mulige findesteder, siger vicepolitiinspektør Kent Brynilsen.