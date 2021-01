Politiet advarer mod at købe stjålne cykler efter natligt kup

Natten til mandag smadrede tyve en rude til Varde Cykelcenter Bikein.

Hurtigt udsøgte tyvene sig 11 cykler til en værdi på omkring 300.000 kroner - bare en enkelt cykel har en værdi på 62.000 kroner.

Cyklerne er endnu ikke fundet - og politiet advarer om, at cyklerne bliver udbudt på det sorte marked.

Det er anden gang på to måneder, at Varde Cykelcenter rammes af indbrud på denne vis.

- Den 8. december fik vi også smadret et vindue og mistede kostbare cykler for over en kvart million kroner. Tyvene ved, hvad de går efter, for de billige cykler lå smidt til side efter indbruddet natten til mandag, fortæller cykelhandler Jesper Fjord, Bikein, Varde.

Hverken cykler eller tyvene fra indbruddet i december er fundet.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt mandag aften to litauiske statsborgere, en 27-årig mand og en 29-årig kvinde, der sigtes for det seneste indbrud.

Manden erkender indbruddet, mens kvinden nægter sig skyldig. De fremstilles i et lukket grundlovsforhør og kræves varetægtsfængslet. Politiet mener, at der er medskyldige på fri fod.

- Vi er meget glade for, at vi så hurtigt har kunnet foretage anholdelser i sagen. Det er desværre ikke endnu lykkedes os at finde de stjålne cykler, men efterforskningen fortsætter, siger lederen af Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordvest i Esbjerg, vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen.