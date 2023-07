Politiet efterlyser mand i buskads tæt på legeplads

Syd- og Sønderjyllands Politi anser det som mistænkeligt og beder borgere, der kender manden, eller manden selv om at henvende sig til politiet på telefonnummer 1-1-4.

Politikredsen oplyser på sin hjemmeside, at det "ser med stor alvor på hændelsen og efterforsker, om den kan have sammenhæng med en sag fra den 28. juni, hvor en ukendt gerningsmand blotter sig og krænker en pige i en børnehave i Outrup."

Der kan også være tale om et "legalt forhold", og det ændrer ikke på, at politiet gerne vil høre om og fra manden for at få afklaring.