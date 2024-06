Politiet får ny politistation i Varde

Kommunen har netop solgt en del af byens cirkusplads til Bygningsstyrelsen, der har planer om at bygge en ny arbejdsplads for politiet.

Det oplyser både Varde Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, efter byrådet tirsdag aften godkendte salget.

- Vi glæder os til at komme i gang med projektet. Vi vil gerne skabe nogle gode fysiske rammer i Varde for Syd- og Sønderjyllands Politi, og placeringen er optimal set i forhold til politiets samarbejde med Varde Kommune, siger projektleder ved Bygningsstyrelsens Center for byggeri, Maj Britt Due Schmidt.



Ventetiden er forbi

En ny politistation har stået højt på ønskelisten i flere år hos Syd- og Sønderjyllands Politi. I 70 år har de haft adresse på Storegade i Varde. Lokalerne opfylder dog ifølge stabschef Steen Siiberg Thomsen ikke behovene for en moderne og funktionel politistation.

Derfor glæder han og kollegerne sig over deres kommende hjem.

- Vi glæder os til at kunne indvie en ny tidssvarende politistation, der sikrer, at vi både kan tilbyde borgerne en god betjening og vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø. Der ligger et stort arbejde foran os nu, før vi kommer så langt, siger han.



Syd- og Sønderjyllands Politi forventer, at den nye politistation vil tages i brug i 2027.