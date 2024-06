Danmarks sidste forskningsinstitution med speciale i Besættelsen lukker

Efter næsten 40 år lukker Historisk Samling for Besættelsestiden, der har til huse i Esbjerg Museum, ved udgangen af 2025.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Niels Wium Olesen, der er historiker, lektor på Aarhus Universitet og tidligere leder af samlingen, er skuffet over beslutningen.

- Jeg kan godt have mine tvivl om, at beslutningstagerne er opmærksomme på, hvor meget profil de går glip af på den nationale scene, både formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt. Det er jo faktisk den sidste specialinstitution i Danmark med forskning i besættelsestidens historie. Tænk lige over det, siger han til Kristeligt Dagblad.

Lukningen sker efter, at Esbjerg Museum fra januar 2024 er blevet en del af den nye museumsorganisation Museum Vest.

Merete Jankowski, direktør for Museum Vest, forklarer, at beslutningen er en direkte konsekvens af en museumsfusionering, hvor Museum Vest i den forbindelse har sat to store projekter i gang – et nyt Fiskeri- og Søfartsmuseum i Esbjerg og et nyt vikingemuseum i Ribe.