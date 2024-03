Politiet offentliggør billeder af to svindlere

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gerningsmand A beskrives som en mand på 170-190 centimeter med kraftig bygning, kort brunt hår og mørkt fuldskæg. Gerningsmand B beskrives også som en mand på 170-190 centimeter. spinkel af bygning med lyst hår og blå øjne. På billedet ovenfor er gerningsmand A til venstre og gerningsmand B til højre.

Politiets efterforskning peger på, at svindlerne er en del af et større netværk.

Gerningsmændenes metode består i at udgive sig for at være fra banken, når de ringer borgere op. Efter borgeren bliver overbevist om at vedkommende udsættes for svindel og skal udlevere kreditkort og kode til en person der dukker op på bopælen.

Hvis man har oplysninger, som kan hjælpe politiet med at identificere mændene på billederne, skal man kontakte politiet på 1-1-4.