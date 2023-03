Men det var ikke kun politiet selv, der ledte efter det forsvundne borger. 100 borgere mødte uopfordret op for at hjælpe, og det takker Syd- og Sønderjyllands Politi for på Twitter.

- De 100 borgere gjorde en flot indsats. Den savnede blev fundet af husejer, der fulgte opfordring til at undersøge haver. Tak, skriver politiet i et tweet.