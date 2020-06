Politikere giver dispensation til ulovligt opført byggeri

Det ser ikke ud af meget, som sommerhuset ligger der lige ved Grærup Fiskesø. Endnu kun som en sokkel. For Varde kommune stoppede i februar byggeriet, inden det kom videre.

Ejeren havde nemlig ikke fået tilladelse til at opføre sommerhuset - og et sommerhus ved siden af - og slet ikke henholdsvis 60 og 90 centimeter over terræn.

Men nu har sagen været behandlet i Varde Byråd, hvor et politisk flertal gav bygherren en dispensation, så han kan fortsætte byggeriet. Flertallet bestod af Venstre , Dansk Folkeparti og Borgergruppen,

Formanden for udvalget Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, Venstre: - Vi har fundet en god og fornuftig løsning. Foto: TV SYD

En fornuftig løsning

Han skal dog formindske højden på byggeriet med tilsvarende 60 og 90 centimeter.

Dispensationen finder formanden for udvalget Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, Venstre, rimelig.

- Det er en løsning, der både tilgodeser bygherren, så han ikke behøver at fjerne hele soklen igen - hvilket vil være tosset, fordi der er problemer med oversvømmelser i Grærup-området - og samtidig sender vi en besked om, at vi ikke accepterer et byggeri, der påbegyndes uden tilladelse. Hvor meget det koster ham, ved jeg ikke, men de spær, han har købt kan i hvert fald ikke bruges nu, hvor totalhøjden skal ned. Noget for noget, siger han.

Inger Lise Hille og Bodil Sommer fra gruppen "Bevar naturen i Varde kommune" er stærkt kritiske overfor dispensationen. Foto: Finn Grahndin

Vrede borgere

Kritikere af dispensationen er ikke enige. Faktisk er de stærkt forundrede. Vrede endda.

- Vi mister tilliden til Varde Kommune. Og vi mister tilladen til, at der her i kommune er lighed for loven. Det er som om her er et A-hold og et B-hold, siger Inger Lise Hille, pensionist fra Oksbøl.

Hun og Bodil Sommer, begge fra gruppen "Bevar Naturen i Varde Kommune" finder begge, at det er forkert, at udstede en dispensation uden større konsekvenser for bygherren.

- Vi har selv prøvet at skulle bygge lidt ud på vores hus. Da der ikke var tvivl om, at vi fik tilladelsen spurgte vi: "Hvad sker der, hvis vi går i gang nu?". Svaret var, at det kunne betyde dagbøder og endda hæftestraf. Men det er der jo slet ikke tale om her. Tværtimod, siger Inger Lise Hille.

Niels Christiansen, konservativt medlem af udvalget Plan og Teknik: - Lovlydige borgere kan føle sig lidt til grin. Foto: Finn Grahndin

Til grin

Flere oppositionspolitikere med de konservative og socialdemokratiet i spidsen har ytret sig kritisk overfor beslutning om at give en dispensation på disse vilkår.

- Gode borgere, der overholde tingene og venter længe på at få en tilladelse til deres byggeansøgning, må føle sig lidt til grin på den her måde, siger byrådsmedlem Niels Christiansen, De konservative Folkeparti.

Han frygter, at respekten for den kommunale forvaltnings afgørelser udhules, hvis dispensationer gives for let.

Protest

Naturstyrelsen Blåvandshuk har protesteret over byggeriet af de tre sommerhuse, som ligger inden for søbeskyttelseslinjen og ligger helt tæt op af et Natura2000-område. Her må der nemlig ikke foretages større terrænændringer.

Desuden pegede Naturstyrelsen Blåvandshuk på faren var at bygge sommerhuse på grunden. Der er nemlig stor risikko for oversvømmelse, som der er andre steder i området.

- Måske skulle man tænke sig ekstra om. For hvor meget vil vi med magt placere nye sommerhuse på arealer, der ikke egner sig til det, spørger byrådsmedlem Niels Christiansen retorisk.

Bygherren vidste det godt

Dispensationen betyder altså, at byggeriet af de to sommerhuse (der ligger et i forvejen - opført lovligt) nu kan fortsætte. Og at et ændret vejforløb og de ulovligt placerede jordvolde, kan blive liggende.

Bygherren Allan Harborg har overfor JydskeVestkysten tidligere erkendt, at han godt vidste, at han gik i gang uden at have byggetilladelsen.

TV SYD har talt med ejeren Allan Harborg. Han har forklaret, hvordan han ser på sagen, men han ønsker ikke at blive interviewet og har kun denne kommentar:

- Jeg er glad for, at jeg nu kan komme videre.