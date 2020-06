Regionen kan rydde op efter giftskandale på seks år

De har aldrig før været så klar som nu. Klar til at tage fat på oprydningen af en af Danmarks største forureningsskandaler.

- Det her er så nyt, at det slet ikke har været taget i brug endnu, siger projektleder Jørgen Fjeldsø Christensen.

Han åbner en tung dør ind til et skur fyldt med rør, tanke og manometre. Herfra kan man styre oprydningen.

Region Syddanmark har fjernet 7.000 ton giftstoffer fra Kærgård Klitplantage. Og kan fjerne resten på seks år. Foto: Finn Grahndin

Penge til endnu mere teknik

På mandag den 22. juni vil regionsrådet formentlig sige ja til at bruge seks millioner kroner yderligere til anlæg, der kan rense området for cyanid, kviksølv og klorerede stoffer.

- Vi er så tæt på, at vi kan se målstregen, siger projektleder Jørgen Fjeldsø Christensen.

- Vi tripper for at komme i gang. Lad os nu gøre det og få sat flueben ved den her meget lange historie, siger miljøudvalgets formand, Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet.

Giftstofferne har sidenhen sat sit eget præg på området. Den specielle lugt af de kemiske giftstoffer kan stadig mærkes. Fotoet taget af Lasse Hyldager kan ses i informationsskuret i Kærgård Plantage.

Dyr forurening

Alene kan Region Syddanmark ikke gøre det. Det koster 82 millioner kroner, som regeringen faktisk er blevet forpligtet til at finde - snarest muligt - af samtlige partier i Folketinget. Velviljen er der altså.

- Vi ved præcist, hvad der skal til. Vi har den viden, der skal til, og vi har den teknik, der skal til, siger Jørgen Fjeldsø Christensen og tilføjer:

- Vi kan gøre det på seks år. Så er der ryddet op herude i Kærgård Plantage.

Tankbiler fra Grindstedværket fyldt med giftstoffer kørte ud til Kærgård Plantage, hvor det blev deponeret i gruber. Foto: Region Syddanmark

Helt unik metode

De mange mange rør, der stikker op af jorden vidner om, at der her er noget helt specielt i gang. Der er da også kørt en række forsøg for at finde frem til den rette tekniske løsning på oprydningen. En blanding af først kemiske stoffer, der sprøjtes ned i jorden for at reducere koncentrationen af forureningen og derefter biologiske stoffer, der overtager arbejdet med at opløse giftstofferne.

- Vi samarbejder med Aarhus Universitet. Vi har fundet en metode - et slags røntgenbillede af forureningen - der sikrer, at vi faktisk får det hele med, og at vi ikke efterlader lommer af forurening, når vi tager herfra. Det er en helt unik metode. Ikke bare på nationalt plan men også internationalt.

Store dele af klitplantagen er lukket for offentligheden. Foto: Finn Grahndin

430 mio. kr.

I 2007 overtog Region Syddanmark den store giftskandale. Regionen har hvert år afsat penge til at rydde op i fortidens forureningssager.

- Men vi kan umuligt både klare de mange mindre sager og samtidig Kærgård Plantage, siger Jørn Lehmann Petersen.

Ti af de største foreninger i Danmark - de såkaldte generationsforureninger - er da også udpeget særskilt. Med et beløb på 430 millioner kroner i alt, hvis politikerne vælger at gøre op med hele den triste liste. Forureningen i Kærgård Klitplantage er med 82 millioner kroner en af de store poster på listen.

Badeforbud - også om 15 år

Jørn Lehmann Petersen var som ung i DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom) godt forarget over Grindstedværkets forurening af området. I dag håber han, at han som politiker små 50 år senere kan komme til at nyde området, hvis/når det åbnes for offentligheden. Måske allerede om seks år.

De små to kilometer strand, hvor der er badeforbud, vil dog stadig være lukket område. Man kan ikke forhindre den forurening, der er på vej fra de gamle gruber, hvor giftstofferne hobede sig op, til Vesterhavet.

