Regnen tonsede ned i skybrudsramt kommune - der arbejdes hårdt for at undgå oversvømmelser i fremtiden

Alligevel skal borgerne regne med, at der vil opstå situationer som tirsdag, hvor skybrud laver oversvømmelser i både private og offentlige bygninger.

- Vi kan ikke sikre alle mod det lige nu. Men vi arbejder hele tiden på at kunne lede den megen vand væk fra udsatte områder, men det tager som sagt tid, siger han og fortsætter:

- Hvis man vil sikre sig som almindelig borger, kan man overveje at lave den separering af kloakvand og regnvand på sin grund, der skal alligevel laves på et tidspunkt - og her kunne man også overveje at lave faskiner på ens grund. Det vil med stor sandsynlighed kunne hjælpe nogle til at slippe for oversvømmelser i de her ekstreme situationer, foreslår Preben Friis-Hauge.