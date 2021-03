Rettelse: Prins Felix begynder ikke militæruddannelse i Varde

Rettelse: Tidligere bragte TV SYD på denne plads en citathistorie baseret på Billed-Bladets og Ekstra Bladets oplysninger om, at Prins Felix ville starte en to-årig sergentuddannelse på Varde Kaserne og derfor flytter til Varde.

Men det er ikke korrekt.

Til JydskeVestkysten oplyser stabschef på Hærens Sergentskole i Varde, Peter Vexø, at uddannelsen flytter til Antvorskov Kaserne i Slagelse fra 1. juli 2021. Uddannelsen hører dog stadig ind under Hærens Sergentskole i Varde, men Prins Felix vil altså ikke have sin daglige gang i det vestjyske.

Desuden skal prins Felix ifølge JV.dk ikke på den toårige sergentuddannelse men i stedet en løjtnantuddannelse.

TV SYD beklager fejlene.