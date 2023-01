Særlig hybridsport i world-serien får base i Blåvand

- Blåvand skal stråle af cykelliv, og hele den indre by vil være fyldt med stande, aktiviteter for alle og musik, ligesom byens butikker er klar med masser af tiltag. ”Gravel Cykling for alle”, skal være omdrejningspunktet den første weekend i maj i de kommende mange år, og vi håber på masser af liv og glade dage, siger Peter Nielsen, der er handelschef og eventkoordinator i Blåvand Ho Erhverv.