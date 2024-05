Særligt valgmøde skal skaffe flere EU-stemmer

Først og fremmest skulle de politiske kandidater ikke holde brandtaler mod hinanden men tværtimod snakke ansigt til ansigt med de beboere, der troppede op.

- Det er et godt arrangement, for ofte sidder vi politikere i en sal med en masse partisoldater og småskændes med hinanden. Det her er bedre og mere demokratisk, siger EU-kandidaten fra Liberal Alliance i Kolding Nikolaj Steffenauer.

Burgere og kage, hyggeligt samvær og en halv times EU-kursus ved frokosttid. Om aftenen hjemmelavede farsbrød - med og uden kød - EU-banko og en hyggelig politisk snak.

Omkring 40 ud af de i alt 720 beboere dukkede op.

- Det er en succes, siger projektleder for Det Boligsociale Team, Hanna Esmarch Lund.

Hun håber, at valgmødet vil være med til at hæve stemmedeltagelsen i kvarteret. Her er stemmedeltagelsen nemlig langt lavere end for hele Danmark.