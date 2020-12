Sag om 'Grooming' fra Varde fortsætter i dag

Manden er blandt andet tiltalt for voldtægt, blufærdighedskrænkelse og kønslig omgang med op mod 100 piger i alderen 12-18 år. Det foregik fra sidst i 2015 og frem til den 2. april 2019.

I dag skal den tiltalte 22-årige mand for retten i Esbjerg, hvor anklager og forsvarer skal komme med argumenter for, hvorvidt manden er skyldig, og hvad de to parter mener om, hvilken straf den tiltalte skal have.