Se billederne: Normalt står de på museum, men disse kæmper blev onsdag vist frem på stranden

Sandet lagde onsdag grund til fire bæltekøretøjer og ni hjulkøretøjer, eftersom Pansermuseet i Oksbøl havde støvet det tunge materiel af og givet dem en tiltrængt strandtur i sommervarmen.



For første gang kommer bæltekøretøjerne fra syd fra det militære område. Det er nemlig blevet forbudt at køre med larvefødder på offentlig vej. Så kommer hjulkøretøjer, lastbiler, jeeps og humvees nordfra.



Gamle kampvogne og køretøjer fra Anden Verdenskrig og frem

Alle køretøjer er nu museumsgenstande og står i udstillingen i det nye Panser- og Artillerimuseum i Oksbøl, som rummer den eneste komplette samling af kampvogne, der har gjort tjeneste i den danske hær i tiden siden Anden Verdenskrig.



Derudover har Pansermuseet også andre pansrede hjul- og bæltekøretøjer, der bliver eller er blevet anvendt i det danske forsvar, eksempelvis den meget udbredte Pansrede Mandskabsvogn M113, eller ”PMV”, som den kaldes i daglig tjeneste.

250 frivillige værner om de gamle køretøjer

Onsdag kunne interesserede så se nogle af de tunge maskiner på stranden i Vejers.



Mange af pansermuseets 250 frivillige var mødt op for at fortælle om de prægtige maskiner.



- Motivationen for at rode i en gammel bil er, at man kan komme ud og vise den frem. Uden at kunne det mangler motivationen, og sådan en dag her er alletiders mulighed for os til både at få noget PR, men også for, at vores medlemmer kommer ud og ser, at det, de har gået og skruet i, også virker, fortæller Bo Hagsten, der er næstformand ved ved Pansermuseet i Oksbøl.

Torsdag gentager museet turen til Vejers Strand med de mange køretøjer.