Se videoen: Rasmus måtte vente i timevis på svar om drømmeuddannelsen

Sammen med flere tusinde andre håbefulde sad 21-årige Rasmus Bagger Slivsgaard i nat klæbet til skærmen. Fra midnat kunne man logge ind og se, om man havde fået en af de eftertragtede studiepladser på en af landets videregående uddannelser.

Jeg har gennemsnittet og alle fagene, men når man så sidder og venter, så tænker man pludselig: Gud, kommer jeg faktisk ind? Rasmus Bagger Slivsgaard, Tistrup

Men helt så let gik det ikke for Rasmus Bagger Slivsgaard fra Tistrup. Efter at have siddet i kø i 20 minutter crashede siden, og Rasmus Bagger Slivsgaard kunne derfor ikke se, om han var kommet ind eller ej.

- Det var lige i øjeblikket, hvor det var blevet min tur. Så jeg tænkte bare for helvede, hvor er det bare træls. Alle mine venner ringede, og mine forældre spurgte, om jeg var kommet ind, men jeg vidste intet, siger Rasmus Bagger Slivsgaard.

Kl. 02.30 fik han svar

Han blev student i 2018 og har de sidste to år arbejdet som vikar på den lokale folkeskole og et dambrug for at tjene penge til at komme ud og rejse. I vinter gik turen til New Zealand i tre måneder som backpacker med en kammerat. Han har altid elsket at bruge naturen, og derfor faldt valget på Skov- og Landsbrugsingeniøruddannelsen på Djursland og Sjælland med start til sommer, da han skulle søge uddannelse.

Rasmus Bagger Slivsgaard drømmer om at arbejde med naturen. For ham stod valget mellem skovhugger eller skov- og landbrugsingeniør. Foto: Privat

- Jeg trænger til at bruge sin hjerne igen, siger Rasmus Bagger Slivsgaard.

Efter halvanden times ventetid var systemet oppe at køre igen, og kl. 02.30 blev det hans tur til at få svar.

- Jeg er kommet ind, så det er fedt nok. Så er der styr på det, sagde Rasmus Bagger Slivsgaard i nat, da han fik svaret.

Rekordmange har søgt ind

94.604 havde søgt ind på en videregående uddannelse i år, hvilket er syv procent flere end sidste år.

På grund af covid-19 var det forventet, at flere ville søge ind på en videregående uddannelse i år. Derfor er der i år en ekstraordinær vejledningsindsats for at hjælpe unge, der ønsker at komme i gang med at læse. Desuden har regeringen og alle Folketingets partier i juni afsat penge til, at uddannelsesinstitutionerne kunne oprette 5.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021.

Den store interesse for at studere endte også med at gøre Rasmus Bagger Slivsgaard nervøs, trods hans karaktergennemsnit på 9,75.

- Jeg havde da tænkt, at jeg kommer nok ind. Jeg har gennemsnittet og alle fagene, men når man så sidder og venter, så tænker man pludselig: Gud, kommer jeg faktisk ind? Og så blev jeg nervøs, siger Rasmus Bagger Slivsgaard.

Gennemsnittet på Skov- og Landbrugsingeniør på Djursland er på 6,4.

