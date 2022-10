Seks landsbyer vil ikke vente - nu køber de containere fyldt med fjernvarme

Planen ligger foran de to initiativtagere. Nu skal naturgassen fise ud og erstattes af fjernvarme.

Seks landsbyer i Varde Kommune er med. Andelsselskabet Helle Energi A.M.B.A. skal stiftes, og 1.600 husstande med godt 3.500 personer har fundet ideen så god, at de har sagt ja tak.

- Det er bestemt en god idé. Den bedste for os økonomisk. Vi kan ikke løse det her problem individuelt, så jeg er stor tilhænger af, at det gøre i et andelsselskab, siger husejer i Nordenskov, Helle Carlsen.