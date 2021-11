Selvom ventetiden til behandling stiger må psykolog ikke tage flere patienter ind

I 2020 budgetterede Region Syddanmark med udgifter til psykologhjælp for 61 millioner kroner. Det faktiske forbrug endte på 55 millioner kroner – altså seks millioner kroner færre til psykologhjælp, selvom pengene var øremærket til det.

Bodil Siedentopp mener, at man kunne nedbringe ventetiden ved at bruge de ubrugte midler.

- Vi har lavet undersøgelser på, at det sagtens kan finansieres. Vi kan nedbringe ventetiden. Vi kan afhjælpe, at folk ikke får det dårligt, ved at udnytte den økonomiske kapacitet vi har, siger hun.

Tilbage i marts fortalte Bo Libergren (Venstre), der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, til TV SYD, at de budgetterede midler til psykologhjælp ikke er et udtryk for, at alle pengene skal bruges, men at de kan bruges.

- Det forventede forbrug er baseret på et estimat. Et mindre forbrug bliver brugt til at købe medicin for året efter, sådan lidt groft sagt. Økonomiloftet er ikke et udtryk for, hvad der skal bruges på et område. Det er nærmere et styringsinstrument, sagde Bo Libergren (V) dengang.