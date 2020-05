Servering for unge under 18 år kostede spiritusbevilling

Retten i Esbjerg har frakendt en restauration i Varde sin alkoholbevilling i et år og idømt restaurationen en bøde på 50.000 kroner for i gentagne tilfælde at have serveret alkohol for unge under 18 år.

Udskænkningen fandt sted i perioden fra maj til juli 2018 samt i februar 2020. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet opdagede den ulovlige udskænkning under rutinemæssige kontrolbesøg på stedet.

De mindreårige havde fået adgang til restauranten ved såkaldte 16+ arrangementer, hvor det var muligt at gæste stedet sammen med personer over 18 år – men uden lov til at kunne købe alkohol.

Ved dommen lagde retten vægt på, at flere vidner forklarede, at de havde fået serveret alkohol uanset at de var mindreårige, ligesom restaurationen havde solgt såkaldte bordpakker med alkohol til gæster – uden tilstrækkelig sikkerhed for, at alle i selskabet var fyldt 18 år.

Og ved at bruge salgsmetoden med bordpakkerne havde de ansatte accepteret, at der var risiko for, at restaurationsloven blev brudt, hedder det i dommen.

Da restaurationen flere gange inden for de seneste år har fået bøder for udskænkning af alkohol til mindreårige, besluttede retten at frakende alkoholbevillingen.

Restaurationen har anket dommen.