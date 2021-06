Set for første gang i Danmark: Sjældne alpaca-tvillinger født i Sydjylland

De grå alpaca-tvillinger My og Gry blev født søndag formiddag på Virkelyst Alpacafarm i Janderup. Det sker for første gang i Danmark, og ejeren er ovenud lykkelig for den uventede overraskelse.

Det er nemlig yderst sjældent, at der bliver født Alpaca-tvillinger, men det er ikke den eneste sjældenhed: De to alpacaer er også grå, og det er kun to til fire procent af alle alpacaer i hele verden, der har den farve.

Alpacca-moderen var drægtig i 11,5 måneder, og de to små føl vejede hver især 5,8 kg, da de kom ud. Selvom alpaca-ungerne har vaklende skridt det første døgn, så kan de snildt løbe væk fra et menneske på andet døgn.