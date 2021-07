SF i Varde: Lad os nu komme i gang med elbusser

Vi skal reducere CO2-mægden

Udbudsrunden dækker 2025-27. Men kan forlænges. Det får Tine Toft til at frygte, at Varde Kommune først får de første elbusser på vejene i - ja måske så sent som 2030.

- Hvis vi skal have reduceret mængden af CO2 med 70 procent inden 2030, så kræver det jo, at man tager et ansvar for det nu her, siger Tine Toft.