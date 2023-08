Skolestart fik lovens lange arm til at løfte pegefingeren

I denne uge vender tusindvis af skoleelever tilbage til skolebænken, og for mange er det første gang, at de skal ud i den travle morgentrafik ved og omkring skolerne.

Mynte skulle mandag begynde i børnehaveklasse på Alslev Skole, og for hendes mor, Pernille Højberg Christensen, er trafikken da også noget, som hun har tænkt over.

- Når man skal sende sit barn over vejen her, så vil vi gerne have, at folk kører ordentligt, fortæller hun.